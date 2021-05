Mercato, Dzeko nel mirino dei Los Angeles Galaxy

Dzeko, uscito contro la Lazio con una standing ovation che inizialmente sapeva di passerella finale per il suo addio, adesso potrebbe restare perché intrigato dalla possibilità di essere allenato dallo Special One, tecnico carismatico e che ha sempre valorizzato i propri attaccanti. Ogni scenario resta aperto, anche per questo la prossima settimana Alessandro Lucci, l’agente del bosniaco, incontrerà il general manager Tiago Pinto. Nelle ultime ore si sussurra di un interessamento dei Los Angeles Galaxy, club che ha accolto già stelle del calcio europeo. Inoltre, secondo il portale bosniaco reprezentacija, la figlia più grande di Dzeko, Sofia, ha già scelto un college di Los Angeles dove proseguire gli studi. Lo riporta Jacopo Aliprandi.