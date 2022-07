Mercato, Dybala e il suo entourage abbassano le richieste: si arriva a 6 milioni a stagione

Paulo Dybala e il suo entourage sicuramente non si aspettavano una tale difficoltà nel trovare una nuova squadra. La Joya non ha queste grandissime offerte e anche l’Inter, che sembrava la più vicina ad acquistarlo, gli ha quasi dato il benservito tramite le parole di Beppe Marotta. Ora, come riportato da Angelo Mangiante di Sky Sport, la strategia dell’argentino cambia. Per prenderlo “basterà” un contratto da 6 milioni di euro a stagione.

Dybala lowered his demands. Now you can get it for just € 6m per season. As a free agent it's the deal of the year.#Transfers @SkySport pic.twitter.com/2UOxph2YkG

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) July 8, 2022