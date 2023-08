Doppio colpo da Parigi per la Roma. Come riportato da Gianluca Di Marzio, Renato Sanches e Paredes saranno dei nuovi giocatori giallorossi. Per quanto riguarda il centrocampista argentino, l’operazione è stata chiusa a titolo definitivo per 2,5 milioni di euro più bonus. Al giocatore un contratto di due anni più l’opzione per il terzo se giocherà il 50% delle partite dei giallorossi. Per il portoghese, invece, si tratta di un prestito con obbligo a condizioni che i due club stanno formalizzando. L’accordo tra i club è stato raggiunto e ora sono da limare i dettagli contrattuali. Per Mourinho, quindi, in arrivo un Campione del Mondo e un Campione d’Europa, rispettivamente di 28 e 25 anni, al posto di Wijnaldum e Matic. Presto i due giocatori sosterranno le visite mediche.