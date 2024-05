Qualche giorno fa De Rossi aveva citato nelle sue dichiarazioni i “rimpianti” Frattesi e Calafiori, proprio il difensore del Bologna ieri ha rilasciato qualche dichiarazione a riguardo al termine della gara contro la Juventus, in cui ha siglato una doppietta. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn:

“Non lo so se è un rimpianto.Doveva andare così, è stato meglio per me, per la Roma non lo so. Lui lo porterò sempre nel cuore”.