Paulo Dybala saluta il suo amico e ormai ex compagno di squadra Nemanja Matic. Con una stories l’argentino ha salutato il centrocampista volato in Francia per firmare col Rennes. Questa la dedica dell’argentino: “Grazie Nemanja Matic. Top player ma una persona anche migliore. Auguro il meglio a te e la tua famiglia”.