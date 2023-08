Girandola di nomi che continua per l’attacco della Roma ed ecco che Nzola potrebbe invece finire alla Fiorentina. A Mourinho continua a mancare la punta, e in questa finestra estiva di mercato anche Beltran potrebbe diventare gigliato, con buona pace di Pinto e co. Il club toscano ha iniziato a spingere forte per l’attaccante del River Plate e vorrebbe ottenere un accordo. Capitolo Nzola: secondo quanto riportato da tuttomercato.web nelle ultime ore si sarebbe intensificata la trattativa della Fiorentina per portare l’attaccante spezzino in maglia viola. Le due squadre sarebbero vicine al raggiungimento di un accordo: i viola hanno messo sul piatto una proposta importante, 12 milioni di euro più il cartellino del giovane Niccolò Pierozzi.