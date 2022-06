Mile Svilar domani alle 9.30 sbarca a Fiumicino per cominciare la sua avventura giallorossa. L’ex portiere del Benfica II ha disputato la sua ultima gra il 21 marzo quando i suoi si imposero per 2-1 sul Leixões. Nell’ultima stagione ha giocato 20 partite di Segunda Liga gare in cui ha mantenuto 1 volta la porta inviolata. Alla Roma sarà il vice di Rui Patricio e sotto la guida del portoghese potrà crescere e puntare a diventare il titolare dalle stagioni successive.