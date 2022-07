Tutto fatto per Zeki Celik. L’esterno, come riportato da Gianluca Di Marzio, arriverà domani a Roma e nella stessa giornata, o al massimo lunedì, svolgerà le visite mediche di rito per poi firmare il contratto con la sua nuova squadra. Il turco, ormai ex Lille, sarà pronto anche per il ritiro che è alle porte.