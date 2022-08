L’avventura di Jordan Veretout alla Roma è terminata. L’affare che lo vedrà al Marsiglia è praticamente chiuso sulla base di 11 milioni di euro più 4,5 di bonus. Domani per il giocatore sarà una giornata importante visto che si recherà in Francia per tutto l’iter che lo porterà a firmare il contratto. Lo riporta Sky Sport.