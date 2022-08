Mercato, domani incontro tra il Bologna e gli agenti di Shomurodov

La Roma sta per completare la prima uscita nel reparto d’attacco, quella che poi permetterà al Gallo Belotti di firmare. Si tratta di Eldor Shomurodov che è sempre più vicino al Bologna. Come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport domani è in programma un incontro tra gli agenti del giocatore uzbeko e i rossoblu. La trattativa con la Roma prosegue a ritmi serrati.

