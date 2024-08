Ebrima Darboe, centrocampista della Roma, ha appena firmato il contratto che lo legherà al Frosinone. Il club ciociaro – come riferito da Filippo Biafora de Il Tempo – pagherà il suo ingaggio. Per il classe 2001 si tratta di un’operazione con la formula del prestito secco con la Roma che potrà avvalersi di bonus in caso di promozione del club.

No. Contratto firmato e nessun rinnovo — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) August 12, 2024