Mercato, Dalot verso la Roma: il terzino è una richiesta di Mourinho

Le indiscrezioni degli ultimi giorni trovano ancora conferma. Secondo quanto riportato da Daniele Longo di Calciomercato.com, Diogo Dalot è il primo obiettivo per la fascia destra della Roma. Il terzino portoghese, accostato già in estate ai giallorossi, sta trovando poco spazio al Manchester United nonostante un avvio piuttosto convincente.

Il laterale, con un passato in Serie A al Milan, è una richiesta precisa di Josè Mourinho che ha allenato il difensore ai tempi di Manchester e a cui riservò parole importanti: “Considerata l’età, è il miglior terzino destro in circolazione e avrà un grande futuro qui con noi al Manchester United. Ha talento e ha tutto per diventare un grande per questo club”.