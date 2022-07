Mercato, dall’Olanda: Vina piace al Feyenoord

Roma e Feyenoord potrebbero presto ritrovarsi. No, non sul campo, dove nell’ultimo confronto hanno vinto la meglio grazie alla rete di Zaniolo, che ha portato la Conference League nella Capitale, ma sul mercato. Gli olandesi sono interessati ad un giocatore giallorosso. Il club del popolo sta osservando Matias Vina, individuato come uno dei possibili sostituti di Malacia, passato allo United. I biancorossi vorrebbero concludere l’operazione in prestito, scrive 1908.nl.

E qui sorge il primo ostacolo. La Roma lascerà partire giocatori solamente in via definitiva. Il terzino uruguaiano non ha convinto alla prima stagione in maglia giallorossa, ma Tiago Pinto e José Mourinho sono intenzionati a tenerlo, soprattutto considerando l’esborso – 13 milioni – della scorsa estate. Qualora dovesse arrivare un’offerta che permetterebbe alla Roma di registrare una plusvalenza, Vina potrebbe partire direzione Rotterdam.