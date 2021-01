Mercato, dall’Inghilterra: ulteriori indizi sulla partenza di Bernard. L’Everton punta Felipe Anderson

La Roma continua a monitorare l’Inghilterra per giocarsi le sue possibilità su Bernard. I giallorossi stanno provando a intavolare una trattativa con l’Everton per regalare a Fonseca il brasiliano. Intanto dal Paese anglosassone arrivano ulteriori indizi su una possibile partenza del ventottenne.

Leggi anche: Il Var è inflessibile a corrente alternata

Ancelotti e la dirigenza sarebbero infatti interessati a Felipe Anderson, ex centrocampista della Lazio, di proprietà del West Ham ma in prestito al Porto. Come riporta teamtalk.com il brasiliano è in rotta col tecnico dei Dragoes, Sergio Conceicao, e l’Everton vorrebbe provare a riportarlo in Premier in modo da poter liberare Bernard.