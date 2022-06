Mercato, dall’Inghilterra: Roma su Veltman. Piace anche al Siviglia

La trattativa per Celik è in stallo – restano da definire alcuni dettagli con il Lille – così la Roma sonda possibili alternative. Nella lista figura anche il nome di Veltman. Laterale olandese del Brighton, il 30enne ha il contratto in scadenza nel 2023, con possibilità di rinnovo per un’altra stagione. L’ex Ajax, dopo tre anni in Inghilterra, vorrebbe cambiare aria. Oltre alle sirene giallorosse, ci sono anche quelle iberiche. In Liga è infatti interessato il Siviglia dell’ex direttore sportivo della Roma Monchi. Lo riporta Sky Sports UK.