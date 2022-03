La Roma guarda ancora in casa Chelsea in ottica mercato. Charly Musonda Jr., belga classe 1996, non rinnoverà il suo contratto con i Blues, in scadenza il 30 giugno 2022. L’occasione a parametro zero ha attirato l’interesse di diversi club, tra cui anche Roma ed Hellas Verona. Secondo quanto riporta Goal.com, i giallorossi avevano già tentato di prenderlo in prestito e Mourinho avrebbe stabilito un contatto diretto con il calciatore nel tentativo di portarlo nella Capitale.