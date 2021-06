Mercato, dall’Inghilterra: Roma su Kocku del Feyenoord

In panchina nella sfida tra Turchia e Italia andata in scena ieri sera allo Stadio Olimpico, Orkun Kökcü ha suscitato l’interesse di diversi club europei. Secondo quanto riporta il Daily Mail, la Roma si è fatta avanti per il centrocampista classe 2000 in forza al Feyenoord. 22 presenze in stagione in Eredivisie, ha recuperato da un infortunio che lo ha tenuto fermo per due mesi questo inverno. Su di lui c’è anche l’interesse di Arsenal, Milan e Lione. I suoi agenti sono stati visti lasciare la sede del club rossonero recentemente, mentre i Gunners hanno avuto contatti telefonici con il calciatore.