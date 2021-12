Dall’Inghilterra rimbalza un retroscena di mercato su Hugo Lloris. Prima dell’arrivo di Rui Patricio, secondo quanto riportato dal The Athletic, la Roma stava per prendere il portiere del Tottenham nella ultima sessione di mercato. Il portiere avrebbe seguito il suo ex allenatore Mourinho anche nella Capitale. I giallorossi avevano effettuato un’offerta per il calciatore, rispedita però al mittente dagli Spurs.