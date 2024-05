La stagione giallorossa domani al termine dell’amichevole in Australia con il Milan sarà conclusa, ed sarà tempo di pensare alla Roma del futuro. Con l’inizio del calciomercato estivo, iniziano a circolare le prime indiscrezioni, tra queste una riportata dal quotidiano inglese “The Sun”: Kalvin Phillips del Manchester City sarebbe sulla lista dei desideri di Daniele De Rossi. I giallorossi non sembrano essere gli unici interessati, su di lui ci sarebbero anche Lipsia e Salisburgo. A gennaio il centrocampista era stato vicino alla Juventus, per poi scegliere di andare al West Ham. Il classe ’95 non ha mai avuto grande intesa con Guardiola, e ora le loro strade potrebbero dividersi definitivamente.

Intanto il quotidiano inglese afferma che “Daniele De Rossi, che da giocatore era uno dei migliori centrocampisti devastanti d’Europa, potrebbe essere l’uomo ideale per riportare Phillips al suo antico splendore”.