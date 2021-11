Mercato, dall’Inghilterra: interessa Lingard. Il centrocampista può arrivare a zero

Ritorno di fiamma per Jesse Lingard. Il centrocampista del Manchester United non sta trovando molto spazio in Premier League, si appresta a lasciare il club. A 28 anni, però, può rappresentare ancora un’occasione ghiotta per molti club, specialmente a parametro zero. Secondo quanto riportato da ‘Sporf’, su di lui ci sarebbe la Roma in uscita dai Red Devils. La concorrenza però è alta: l’inglese interesserebbe a Milan, West Ham, Newcastle e soprattutto Barcellona. Pinto è pronto a fare un serio tentativo.