Mercato, dall’Inghilterra: Iheanacho è l’alternativa ad Abraham

La Roma sta facendo il possibile per arrivare a Tammy Abraham, ma nel frattempo si guarda attorno in cerca di alternative. Ecco che l’idea che si fa spazio per il ruolo di centravanti è quella che porta a Kelechi Iheanacho. Secondo quanto riportato da Sky Sport Uk, i giallorossi sarebbero pronti a fare un’offerta al giocatore del Leicester in caso di rifiuto da parte del centravanti del Chelsea. Il nigeriano è legato alle Foxes con un contratto triennale dopo l’esperienza al Manchester City. Pochi giorni fa l’attaccante classe 1996 è stato decisivo con un gol nella partita contro il Manchester City in Community Shield che ha regalato il trofeo al Leicester.