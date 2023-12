Aumenta la concorrenza per il difensore del Torino Alessandro Buongiorno. Il classe ’99 militante anche nella nazionale italiana di Luciano Spalletti, è il principale obiettivo di mercato di molti club sparsi per l’Europa, l’ultimo interesse arriva dalla Premier League. Secondo quanto riportato dal The Sun, il Chelsea segue da diverso tempo il profilo del difensore italiano, e l’area scouting dei Blues continuerà a seguire le sue prestazioni nelle prossime settimane.

Anche la Roma è alla ricerca di un difensore e lo stesso Mourinho aveva dichiarato di apprezzare il centrale di difesa Granata. Il suo contratto è in scadenza nel 2028 e la richiesta del Torino si aggira attorno ai 35 milioni di euro, una cifra non alla portata del club giallorosso ma che invece potrebbe fare al caso del club londinese.