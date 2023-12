Domani alle 18 la Roma sfiderà il Bologna allo stadio Dall’Ara per la sedicesima giornata di Serie A. Le due squadre sono quarte in classifica a pari punti, ma per questo match importante Mourinho dovrà fare a meno di alcuni tasselli fondamentali della rosa come Dybala, Lukaku e Zalewski. Il club rossoblù ha da poco diramato la lista dei convocati di Thiago Motta, che ha recuperato De Silvestri, Bonifazi, Corazza ed El Azzouzi.

I CONVOCATI DI THIAGO MOTTA

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Bonifazi, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Kristiansen, Lucumi, Lykogiannis, Posch.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Urbanski.