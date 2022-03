Mercato, dall’Inghilterra: Cavani non rinnoverà con il Manchester United, i Red Devils pensano ad Abraham

Tammy Abraham nel mirino del Manchester United. Stando a quanto riportato dal Manchester Evening News, il club inglese starebbe pensando al centravanti della Roma per sostituire Edinson Cavani. Il contratto che lega il Matador ai Red Devils scade il 30 giugno 2022 e per ora non ci sono margini per il rinnovo.

Ieri Abraham ha segnato il gol dell’1-1 che è valso il passaggio del turno ai quarti di finale di Conference League. Il sigillo, arrivato al 90′, è il ventunesimo centro stagionale. Tammy ha così eguagliato Montella e Batistuta come miglior marcatore al primo anno in giallorosso.