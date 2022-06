Mercato, dalla Turchia: Solbakken piace anche al Galatasaray

Italia e non solo. Ola Solbakken ha estimatori anche al di fuori dei confini della Serie A. In Turchia, ad esempio. Dove il Galatasaray sarebbe sulle tracce dell’ala norvegese. Il club giallorosso da tempo monitora l’esterno e sarebbe intenzionato ad avanzare una proposta pari a 700.000 euro al Bodo/Glimt. La Roma, però, resta in vantaggio. Pinto ha da tempo un accordo col giocatore, ma visti i trascorsi tra le due società si fa fatica a trovare un accordo per il trasferimento nella Capitale. I norvegesi, infatti, vedrebbero più di buon occhio un approdo al Napoli. Lo si legge sul portale turco hurriyet.com.tr.