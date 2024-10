Nicola Zalewski continua a essere un profilo gradito in Turchi. A monitorare il calciatore è il Besiktas che – secondo il portale turco sozcu.com.tr – continua a seguire con grande attenzione il laterale giallorosso. Il club turco starebbe provando a trovare un accordo con la Roma già per gennaio e per tale motivo sono previsti dei contatti. Inoltre da gennaio Zalewski potrà firmare un pre-contratto per trasferirsi in qualsiasi altro club a parametro zero a luglio.

Foto: [Gabriele Maltinti] via [Getty Images].