Nicola Zalewski, calciatore della Roma, ha parlato durante il ritiro con la Polonia ai microfoni di TVP Sport e, poi in conferenza stampa, a proposito del suo mancato trasferimento al Galatasary e non solo. Queste le sue parole:

ZALEWSKI A TVP SPORT

“Non mentirò. Ero molto vicino a trasferirmi al Galatasaray. C’era un’ottima offerta sul tavolo, ma ci ho pensato un po’. Ho parlato con la mia famiglia e penso di aver fatto ciò che era meglio per me”.

Sul ritorno in campo…

“Recentemente ho giocato e sono rientrato normalmente in rosa e ne sono molto contento”.

ZALEWSKI IN CONFERENZA STAMPA

Come stai fisicamente?

“Mi sento molto importante in nazionale. Non so se giocherò contro il Portogallo ma sto molto bene e non ho problemi dal punto di vista fisico”.

La situazione con la Roma?

“Vedremo. Ora sono in ritiro con la nazionale e mi sto concentrando sul Portogallo e da domenica sulla Croazia. La nazionale è molto importante per me, ma lo è anche il club. Quando tornerò continuerò a lottare per giocare nella Roma”.

