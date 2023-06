Comunicato ufficiale Roma, Kluivert ceduto a titolo definitivo al Bournemouth – FOTO

Kluivert lascia a titolo definitivo la Roma. Secondo quanto riportato da un tweet di Emanuele Zotti, il calciatore vola in Inghilterra a titolo definitivo, per 11 milioni più 1 di bonus legato alla salvezza degli inglesi e alle presenze, per un totale di 500mila euro ogni 20 prestazioni. La Roma, inoltre, conserva il 5% sulla futura rivendita totalizzando un bottino di sette milioni di plusvalenza. A renderlo noto è la società tramite comunicato ufficiale:

L’AS Roma comunica di aver trovato un accordo con l’AFC Bournemouth per la cessione a titolo definitivo di Justin Kluivert.

Con la maglia giallorossa, Kluivert ha collezionato 68 presenze e 9 gol tra il 2018 e il 2020. Nelle ultime tre stagioni ha indossato le maglie di Lipsia, Nizza e Valencia. Il Club augura a Justin il meglio per la nuova avventura in Premier League.

asroma.com