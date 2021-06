Mercato, dalla Turchia: accordo raggiunto tra Fonseca e il Fenerbahce

Il destino di Paulo Fonseca sembra essere segnato. L’ex allenatore della Roma, dopo essere stato vicino al Tottenham e in trattativa con la Fiorentina per il post Gattuso, sembra essere vicino il suo approdo in Turchia. Secondo quanto riportato dal quotidiano TRT Sport, Fonseca avrebbe raggiunto l’accordo con il Fenerbahce per sedersi sulla panchina del club turco. Fonseca ritroverebbe così Diego Perotti: l’attaccante è arrivato a Istanbul lo scorso ottobre in prestito biennale e ha terminato la stagione in anticipo a causa di un infortunio al ginocchio.