Mercato, dalla Spagna: ottimismo per l’affare Guedes. La cessione di Carles Perez in una operazione distinta

Goncalo Guedes viaggia verso la Roma a passi più decisi. Secondo quanto riportato da lasprovincias.es, c’è ottimismo sulla riuscita dell’affare che porta all’esterno portoghese del Valencia. Si parla addirittura di una possibile chiusura breve per i problemi finanziari della squadra spagnola.

L’operazione sarà diversa però dalle indiscrezioni dei scorsi giorni: dovrebbero essere due operazioni distinte che coinvolgono anche le contropartite tecniche. Secondo tale prospettiva Guedes passerebbe ai giallorossi per una cifra tra i 25 e i 40 milioni di euro entro il 30 giugno, poi i due club definiranno dopo il 1 luglio il trasferimento in Spagna di Carles Perez. Non si esclude inoltre l’inserimento nell’affare di altre contropartite (Diawara e Villar su tutti).