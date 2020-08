L’eliminazione contro il Siviglia ha reso instabile la posizione di Fonseca, che potrebbe essere esonerato. Come riporta AS, i dirigenti della Roma stanno già cercando il sostituto ideale del portoghese. Il prescelto è Mauricio Pochettino. La permanenza di Fonseca nella Capitale secondo il quotidiano spagnolo dipende unicamente dalla volontà dell’argentino, che però in questi giorni sta monitorando attentamente la situazione del PSG con Tuchel possibile in uscita.