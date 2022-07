Mercato, dalla Spagna: continuano le trattative con il PSG per Wijnaldum. Contatti positivi

Ultimi contatti positivi tra Roma e Paris Saint-Germain per Gini Wijnaldum. Secondo quanto riporta Matteo Moretto di Relevo, la distanza tra i due club è diminuita, ma c’è ancora molto lavoro da fare per raggiungere un accordo definitivo per il calciatore olandese.

El PSG está listo para cambiar algunas piezas en el centro del campo. La distancia entre la Roma y Georginio Wijnaldum está disminuyendo, los últimos contactos han sido positivos. Todavía falta trabajar para llegar a un acuerdo definitivo. @relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 24, 2022