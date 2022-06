Mercato, dalla Spagna: contatti in corso per Isco, ma il centrocampista preferisce rimanere in Liga

Ufficialmente chiusa da ieri, la sua avventura al Real Madrid dopo nove stagioni e 19 titoli, Isco cerca una nuova squadra. La sua età (30 anni) e il suo talento fanno pensare che, recuperando continuità in campo, abbia davanti a sé ancora diverse stagioni ad alti livelli e il suo profilo è sul tavolo di diverse squadre in tutta Europa . Al momento, quella che ha avuto più contatti con lui è stata la Roma.

Secondo quanto riportato da AS, José Mourinho accoglie con favore il suo arrivo e, ovviamente, potrebbe contare sull’aiuto di Jorge Mendes , agente di entrambi, per facilitare un’operazione che, in termini di costi, sarebbe alla portata dei romani. Con la probabile uscita di Mkhitaryan all’Inter, lo spagnolo sarebbe il suo sostituto, anche se, dalla Roma, si parla di contatti preliminari per l’ex giocatore del Real Madrid, e non ancora di trattativa. Tuttavia la sua priorità è un’altra: continuare nella Liga dove è seguito da Betis e Siviglia.