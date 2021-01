Mercato, dalla Spagna: Allegri rifiuta la Roma e vuole solo il Real Madrid

Massimiliano Allegri vuole solo il Real Madrid. Come riporta il portale spagnolo “Sport“, l’ex Juventus è allettato dai blancos e per questo ha rifiutato diverse offerte, per ultima quella della Roma.

C’è un condizionale però: allenatore degli spagnoli è ancora Zinedine Zidane, che quindi deve essere esonerato per lasciare spazio all’allenatore toscano. Il consiglio dei soci del Real del resto ama i modi dell’italiano, al quale è riconosciuto il suo grande lavoro alla Juventus.