Milan e Atalanta stanno facendo un vero e proprio testa a testa per accaparrarsi Aleksej Miranchuk, centrocampista della Lokomotiv Mosca. Sullo sfondo però – come riporta il portale russo sportrbc.ru – c’è anche la Roma che, in contatto con gli intermediari del giocatore, starebbe preparando un’offerta ufficiale per recuperare terreno rispetto alle rivali.