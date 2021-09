Potrebbe muoversi qualcosa nel mercato in entrata della Roma. Molto spesso Mourinho ha parlato della scarsa profondità della rosa. Il nuovo nome ipotetico in entrata è quello di Ianis Hagi, centrocampista offensivo dei Rangers. Come riporta Sport.ru, la Roma sarebbe vicino all’accordo con la società scozzese per una cifra intorno ai 17 milioni di sterline, pari a 20 milioni di euro. Operazione che si potrebbe fare nel mercato invernale.