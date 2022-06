L’interesse da parte della Roma c’è ma al momento è tutto fermo. Dalla Germania, la Bild rivela che su Kalajdzic hanno messo gli occhi diversi club e tra questi appunto la Roma. Purtroppo, nonostante l’attaccante piaccia a José Mourinho, la società capitolina non ha mai avviato dei colloqui con lo Stoccarda che continua a chiedere per il suo pupillo 25 milioni di euro. Dunque un suo arrivo in Italia, almeno per il momento è da escludere.