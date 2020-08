Mercato, dalla Germania: il Bayer Leverkusen spinge per Schick, è lui il sostituto di Volland

Dopo l’esperienza in prestito al Lipsia, con una semifinale di Champions League raggiunta, il futuro di Patrik Schick potrebbe essere ancora in Bundesliga. Stando a quanto riportato dal portale tedesco sport1.de, infatti, il Bayer Leverkusen sta spingendo per chiudere la trattativa con la Roma ed acquistare il cartellino dell’attaccante ceco a titolo definitivo. Il ds dei tedeschi, Rudi Voeller, ha individuato in Schick il sostituto ideale di Kevin Volland, in uscita dal Bayer Leverkusen, ed è pronto a soddisfare la richiesta della Roma e versare nelle casse giallorosse 22 milioni di euro.