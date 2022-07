La Roma è alla continua ricerca di uno o due centrocampisti per completare il reparto e la trattativa che porta a Frattesi è in un momento di stallo. Dalla Francia arriva la notizia clamorosa di un giocatore già accostato alla Roma gli scorsi anni: Georginio Wijnaldum. Secondo il giornalista Saber Desfarges, il centrcampista olandese è stato offerto al club giallorosso. La società vuole cederlo e il giocatore non bloccherà una partenza e studierà tutte le offerte sul tavolo.