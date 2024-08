L’inizio della nuova stagione è alle porte, e il calciomercato prosegue. Nei giorni scorsi si era parlato dell’interesse della Roma per Loïc Badé, secondo quanto riportato da Rmcsport, sul difensore del Siviglia ora ci sarebbe dell’interesse dalla Bundesliga, e in particolare quello dello Stoccarda. Sarebbero in corso discussioni tra club e agenti per trovare l’accordo per il giocatore fresco di medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi.

L’affare con il Siviglia non è concluso, e il club spagnolo chiederà almeno 20 milioni per lasciar andare il classe 2000.