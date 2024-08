Ola Solbakken è sempre più vicino all’Empoli, a riportarlo è Gianluca Di Marzio. La squadra toscana aveva già trovato l’accordo con la Roma per il suo trasferimento, ma si aspettava la risposta del norvegese. Il classe ’98 ha dato il suo “ok” alla squadra di D’Aversa, e ora restano da limare gli ultimi dettagli per definire il suo arrivo in prestito.