La Roma non si ferma. Dopo Matic – ufficializzato nella giornata di ieri – Tiago Pinto si muove per un altro innesto a centrocampo. Il general manager della Roma guarda in Francia, a Lione. Secondo sport.fr, al Lione è pervenuta un’offerta da 20 milioni per Houssem Aouar La cifra messa sul piatto, però, non sembra aver trovato la soddisfazione del club transalpino. L’OL, infatti, si aspetta di guadagnare di più dalla cessione del classe ’98.