Non solo Xhaka, la Roma è al lavoro per rinforzare il reparto offensivo della squadra. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe ci sarebbero stati contatti tra l’entourage di Marcus Thuram e la squadra giallorossa. L’operazione non sembra facile, anche perché il Borussia Monchengladbach ha fissato il prezzo dell’ala francese a 25 milioni di euro. Sul giocatore sarebbe forte l’interesse anche del Napoli, ma il prezzo sembra frenare l’operazione.