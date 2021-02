Mercato, dal Portogallo: Fonseca può diventare il nuovo allenatore del Benfica al termine della stagione

Il futuro di Paulo Fonseca potrebbe essere lontano da Roma. Dopo il periodo burrascoso intorno al portoghese ci sono novità sul seguito della panchina della Roma: secondo quanto riportato da Pedro Almeida infatti, il tecnico giallorosso nella prossima stagione potrebbe sedersi sulla panchina del Benfica che sarebbe già sulle sue tracce. Il club portoghese avrebbe già avviato i contatti.

Paulo Fonseca sembrava vicino all’esonero dopo la sconfitta in Coppa Italia contro lo Spezia. Il portoghese era stato al centro delle polemiche in seguito alla figuraccia della squadra, uscita sconfitta a tavolino dal match per aver effettuato una sostituzione in più rispetto a quelle consentite dal regolamento. Ciò nonostante Fonseca si è ripreso la scena guadagnando il terzo posto in classifica, salvo poi essere superato dalla Juventus proprio nell’ultima giornata di Serie A.

💣🔴

Paulo #Fonseca, who will not continue to coach #Roma next season, could be the next coach of #Benfica. The Portuguese coach welcomes the return to Portugal. First contacts going on. 🔴🇵🇹 #Transfers

— Pedro Almeida (@pedrogva6) February 23, 2021