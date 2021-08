Mercato, Cunha o Muniz come alternative ad Abraham

Domani il general manager della Roma, Tiago Pinto, incontrerà il Chelsea e gli agenti di Tammy Abraham per provare a portare l’attaccante nella Capitale. Qualora la trattativa dovesse saltare, il club virerebbe su altri nomi. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, al momento non c’è stato nessun contatto ufficiale con l’Arsenal per Lacazette, mentre alternative più concrete sembrerebbero essere Matheus Cunha dell’Hertha Berlino e Rodrigo Muniz, di proprietà del Flamengo, che però è molto vicino al Middlesbrough.