Mercato, Cuadrado lontano dalla Juventus: la Roma ci pensa

A sorpresa Cuadrado dovrebbe lasciare la Juventus. Il giocatore vuole cambiare aria e potrebbe anche rimanere in Italia. Come riportato dal sito calciomercato.com su di lui c’è anche la Roma che sta cercando un esterno da alternare a Karsdorp e di livello. L’offerta per il colombiano non deve essere inferiore ai 4 milioni di euro a stagione per un biennale. In caso di cessione all’estero (Everton e West Ham interessate) la Juventus è disposta anche a regalare il cartellino. In caso, invece, di permanenza in Italia vorrebbe qualcosa in cambio.