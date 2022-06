Mercato, Cremonese e Salernitana puntano Calafiori. Anche il Basilea attenziona il terzino

Oltre alle entrato, sono diversi i tasselli da piazzare in uscita in questo calciomercato estivo. Uno di questi dovrebbe essere Riccardo Calafiori. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il terzino, tornato dal prestito col Genoa, ha due opportunità: rimanere in Serie A o andare all’estero. Il classe ’99 dovrebbe lasciare nuovamente la Capitale solamente per un prestito: le squadre interessate sono la Cremonese e la Salernitana. All’estero si fa spazio il Basilea, che potrebbe mettere le mani sul ragazzo, che ha ricevuto il Getafe. Questa pista, però, non appare caldissima.