Contatti tra la Roma e l’entourage di Reinier. Secondo quanto riporta Sergio Gomez di Relevo, i giallorossi avrebbero chiesto informazioni per il calciatore brasiliano di proprietà del Real Madrid (in prestito al Borussia Dortmund la scorsa stagione). Nessun contatto, invece, tra i club. Dalla Spagna raccontano anche dell’interesse del Benfica per il calciatore e della volontà di quest’ultimo di rimanere a giocare in Spagna.