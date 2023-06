Mercato, concorrenza di Milan e Juventus per Scamacca. Per l’attaccante la Roma è la priorità

Tiago Pinto lavora per il prestito di Gianluca Scamacca dal West Ham. L’attaccante sarebbe il primo indiziato per sostituire Tammy Abraham dopo l’infortunio al ginocchio. Stando a quanto riportato da calciomercato.it, Milan e Juventus sarebbero interessate all’attaccante, che però avrebbe messo la Roma come priorità. Per lui sarebbe un ritorno, dopo aver indossato la maglia giallorossa nelle giovanili, dal 2012 al 2015.