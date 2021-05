Mercato, concorrenza dell’Atalanta per Belotti

In attesa dell’arrivo di Josè Mourinho nella capitale la Roma lavora per rinforzare la rosa e il reparto offensivo. Tra i nomi accostati alla squadra giallorossa in queste settimane c’è Andrea Belotti. L’attaccante è in scadenza di contratto nel 2022 e i discorsi con il presidente Cairo sul rinnovo sono fermi da diverso tempo, tanto che il giocatore sta prendendo in considerazione il futuro lontano da Torino. La Roma è intenzionata a provare a prendere l’attaccante con una prima offerta da circa 15 milioni di euro e un contratto importante per il giocatore, ma Cairo chiede circa 25 milioni. Ma non è l’unica squadra interessata al centravanti della Nazionale. Secondo quanto riportato da Adnkronos, anche l’Atalanta sta seguendo il calciatore e potrebbe provare l’affondo in caso di cessione di Duvan Zapata che ha molti estimatori, soprattutto all’estero vista la quotazione di 50 milioni. Si defila il Milan che sarebbe molto vicina all’acquisizione di Olivier Giroud.